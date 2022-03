Elevatori per liquidi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elevatori per liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NORIE

Significato/Curiosita : Elevatori per liquidi

La classificazione tradizionale delle tipologie di carrelli elevatori: carrello elevatore controbilanciato elettrico o termico (frontale); carrello retrattile;...

Sfruttate a scopi irrigui mediante numerosi pozzi, "pile" (cisterne) e norie. comprende un paesaggio di alta e collina nei comuni di minervino murge... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con elevatori; liquidi; La parte della fisica che studia il moto dei liquidi e dei gas; Recipiente di plastica per liquidi ; liquidi untuosi; Arnesi per filtrare liquidi ; Cerca nelle Definizioni