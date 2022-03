Si dice dopo aver fatto il segno della Croce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice dopo aver fatto il segno della Croce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : AMEN

Significato/Curiosita : Si dice dopo aver fatto il segno della croce

L'evento culminante della storia della salvezza, il sacrificio per cui cristo ha operato la salvezza. la croce cristiana, segno della forma dello strumento...

Vedi amen (disambigua). amen è una parola ebraica: in ebraico tiberiense si scrive (’amen), in ebraico standard (amen), in armeno (amen), in... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

