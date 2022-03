Cura facendo uso della corrente galvanica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cura facendo uso della corrente galvanica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : IONOTERAPIA

Significato/Curiosita : Cura facendo uso della corrente galvanica

In elettrotecnica la corrente continua (cc o dc, dall'inglese: direct current) è un tipo di corrente elettrica caratterizzata da un flusso di elettroni...

Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con cura; facendo; della; corrente; galvanica; Un assicura zione per chi guida; Si cura con scerbature; cura to... dal contadino; Considerare con cura ; Lo si fa facendo quattro passi; Si porgono facendo le; Si elimina facendo pulizia; S attraversano facendo attenzione; Sy della serie Tv Lupin; Nota Maria Teresa della Tv; Celebre musicista della scuola di Mannheim; Dea della guerra; Generatore di corrente ; Un tipo di corrente elettrica; Concorrente in amore; corrente astrattista nata negli anni Sessanta; Cerca nelle Definizioni