Ha come simbolo Nb - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha come simbolo Nb. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NIOBIO

Significato/Curiosita : Ha come simbolo nb

Nota bene nb – simbolo chimico del niobio nb – codice vettore iata di sterling airlines nb – codice iso 639-2 alpha-2 del norvegese bokmål nb – codice...

Di niobio; altri siti con consistenti riserve di minerali di niobio sono in nigeria, nella repubblica democratica del congo e in russia. il niobio che... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

