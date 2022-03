Un collega di Linus - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un collega di Linus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : DISC JOCKEY

Significato/Curiosita : Un collega di linus

Significati, vedi pauling (disambigua). linus carl pauling (portland, 28 febbraio 1901 – big sur, 19 agosto 1994) è stato un chimico, cristallografo e attivista...

Qui. se stai cercando altri significati, vedi dee jay (disambigua). il disc jockey (scritto anche dj, dj, d.j., deejay oppure dee-jay) è una figura professionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con collega; linus; collega mento telefonico per comunicazioni d emergenza; collega va Roma a Porto d Ascoli, sull Adriatico; I collega menti senza l uso di fili; Un collega di Merlino; linus e Lucy _ Pelt; La Radio con linus ; Non la lascia mai linus , l amico di Charlie Brown; linus , Piperita Patty & C;