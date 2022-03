Che dànno adito a pareri discordi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che dànno adito a pareri discordi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DISCUSSI

Significato/Curiosita : Che danno adito a pareri discordi

Amplificazione che consentono al sacerdote di essere udito chiaramente anche dall'altare. darci dentro impegnarsi a fondo in un'attività. dare adito a letteralmente...

Tecnologico. le cause di questa grande divergenza continuano a essere discusse. dopo le ripetute sconfitte militari da parte delle nazioni occidentali... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con dànno; adito; pareri; discordi; dànno fiori a grappolo; Nome che gli zingari dànno al loro popolo; Se ne dànno un sacco i vanagloriosi; Quelli oscuri dànno da pensare a chi indaga; Molto gradito al palato; Come un paesaggio gradito ai turisti; Quello di Giuda fu tradito re; Un movimento... per nulla gradito ; Si fanno esprimendo pareri ; Lo sono i pareri che non collimano; Organo dello Stato che offre pareri ; pareri conformi e positivi; La dea greca della discordi a; discordi e di breve durata; Quella dello scandalo genera discordi a; Dea greca della discordi a; Cerca nelle Definizioni