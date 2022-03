Cercar di prendere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cercar di prendere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : RINCORRERE

Significato/Curiosita : Cercar di prendere

Nazionalsocialista, agli inizi, erano soliti definirsi "socialisti" per cercare di prendere più consenso possibile dalla popolazione, anche se erano, in realtà...

Film si conclude: i sogni di gioventù che il protagonista non ha potuto rincorrere gli si ripresentano alla coscienza con una sensazione fisica di stretta... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con cercar; prendere; Una zona dove cercar e voti; Non è l caso di cercar li... allo zoo; All umorista piace cercar e quello comico; Non è il caso di cercar li... allo zoo; prendere a rimorchio; Aiutano i loro pazienti a riprendere la mobilità; Brevi pause per riprendere fiato; prendere nuovamente posto; Cerca nelle Definizioni