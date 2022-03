Caratterizza la vettura elettrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caratterizza la vettura elettrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : ZERO EMISSIONI

Significato/Curiosita : Caratterizza la vettura elettrica

Caratterizzano queste vetture, con l'aggiunta della raffinata (ma poco evidente dall'esterno) struttura aerodinamica che caratterizza la parte inferiore del...

Quelli in via di sviluppo, emissioni sempre maggiori di anidride carbonica e dei cosiddetti gas serra sempre maggiori. tali emissioni però sono alla base di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con caratterizza; vettura; elettrica; caratterizza l artista; caratterizza no ristoranti a km zero; La caratterizza no le palme; caratterizza i gracili; Una vettura d altri tempi; Montatoio di vettura ; vettura fuoristrada; vettura di Babbo Natale; Il conto della luce elettrica ; Un unità elettrica ; Unità di mi sura della tensione elettrica ; Un tipo di corrente elettrica ; Cerca nelle Definizioni