Ha cantato con i Police - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha cantato con i Police. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : STING

Significato/Curiosita : Ha cantato con i police

Britannico the police, pubblicato il 17 giugno 1983 dalla a&m records. l'album è diventato il maggior successo commerciale del gruppo e ha venduto oltre...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sting (disambigua). sting, pseudonimo di gordon matthew thomas sumner (wallsend, 2 ottobre... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

Altre definizioni con cantato; police; Il serpente dell incantato re; L eroe cantato da Virgilio; Magico, incantato ; Come il Jesus cantato dai Depeche Mode ing; La provincia con la Valpolice lla; Canzone dei police del '78 dedicata a una donna; E' stato leader dei police ; E’ stato il leader dei police ; Cerca nelle Definizioni