Il braccio di mare che si trova tra l Islanda e la Groenlandia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il braccio di mare che si trova tra l Islanda e la Groenlandia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : STRETTO DI DANIMARCA

Significato/Curiosita : Il braccio di mare che si trova tra l islanda e la groenlandia

John's, in canada, e reykjavík, in islanda. appartiene al comune di sermersooq e conta circa un terzo della popolazione della groenlandia; nel gennaio 2020...

Su stretto di danimarca danimarca, canale di, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. (en) stretto di danimarca, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 marzo 2022

