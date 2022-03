Antica città siciliana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antica città siciliana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Antica citta siciliana

Sicilia in siciliano, sclia in galloitalico di sicilia, siçillja in arbëresh, sea in neogreco), ufficialmente denominata regione siciliana (e non regione...

Scavi di selinunte si trovano soprattutto nel museo nazionale archeologico di palermo; fa eccezione l'opera più famosa, l'efebo di selinunte, che oggi...