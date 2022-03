Vasca contenente l acqua lustrale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vasca contenente l acqua lustrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : FONTE BATTESIMALE

Dopo un periodo di indottrinamento, veniva immerso in una vasca contenente acqua lustrale che, cancellando tutte le colpe del passato, gli permetteva...

Il fonte battesimale è una vasca presente nei battisteri o nelle chiese: tale struttura è funzionale alla celebrazione del rito del battesimo, che può... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 marzo 2022

