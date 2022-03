Si usano per rifinire fori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usano per rifinire fori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALESATORI

Si usano per rifinire fori

Facile entrare diritti nel foro, e riduce il rischio di rottura. gli alesatori di precisione manuali sono dotati di lame diritte o di eliche a spirale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 marzo 2022

