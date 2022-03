Si usa per i toast - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per i toast. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PANCARRÈ

Significato/Curiosita : Si usa per i toast

Inaugurò il national cheese toast day, che si festeggia il 15 settembre. il toast al formaggio è oggi piuttosto diffuso negli usa, e gode di una certa popolarità...

