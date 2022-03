Uno se la fa in base a quel che sente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno se la fa in base a quel che sente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IDEA

Significato/Curiosita : Uno se la fa in base a quel che sente

d'altronde fu la modotti stessa a più riprese a definire il proposito che si proponeva di raggiungere con la sua fotografia come fa notare il fotografo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi idea (disambigua). idea (dal greco antico da, dal tema di de, vedere) è un termine usato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 marzo 2022

