Una sigla che significa Anno Domini - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : AD

Significato/Curiosita : Una sigla che significa anno domini

Vedi a.d. - anno domini. disambiguazione – se stai cercando l'album dei tormentor, vedi anno domini (tormentor). l'espressione anno domini (abbreviata...

ad – codice di carrozzeria (direttiva 2001/116/ce) per coupé ad – codice vettore iata di air paradise ad – codice iso 3166-1 alpha-2 di andorra .ad –... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 marzo 2022

