Un... ascensore a gradini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un... ascensore a gradini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Un... ascensore a gradini

Orizzontali della costruzione ma non i gradini; viceversa chi guarda dal basso verso l'alto vede soltanto i gradini ma non i tratti orizzontali. in cima...

Adeguamento automatico degli stipendi all'inflazione, vedi scala mobile (economia). una scala mobile è un trasportatore-elevatore adatto al trasporto di persone...