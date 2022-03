Ufficio diplomatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ufficio diplomatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CONSOLATO

Significato/Curiosita : Ufficio diplomatico

Il consolato o ufficio consolare è la residenza e la sede degli uffici dove si svolge l'attività dei consoli, che sono organi dello stato preposti ad...

In italia. consolato generale di 1ª classe consolato generale consolato di 1ª classe consolato vice consolato agenzia consolare consolato onorario vice... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 marzo 2022

Altre definizioni con ufficio; diplomatico; ufficio che registra proprietari di terreni e fabbricati; Trasferito in altro ufficio ; ufficio in cui sono registrati beni immobili; Un ufficio locale; diplomatico che introdusse il tabacco in Francia; Accordo diplomatico ; Grave documento diplomatico ; Un diplomatico ; Cerca nelle Definizioni