Storto, tortuoso - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : SGHEMBO

Significato/Curiosita : Storto, tortuoso

Latino bis-roca (“pietra storta”) o verruca (“bitorzolo”) e dallo spagnolo barro (“escrescenza”, a sua volta dal latino varus “storto"). cfr. giovanni getto...

Altrimenti. sghembe se non sono contenute in un piano comune, e di conseguenza non hanno punti in comune né sono parallele. date due rette sghembe, per ognuna... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 marzo 2022

