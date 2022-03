Sono simili ai delfini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono simili ai delfini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : INIE

Significato/Curiosita : Sono simili ai delfini

Delphinidae (delfini oceanici) e platanistoidea (delfini di fiume), i cui membri sono in genere di piccole dimensioni. il termine delfino, derivato dal...

Infernu(m) inferru/ifferru (inferno) i(n)sula ìsula/iscra (isola) inibi inie/innia (là) iohannes juanne/zuanne/juanni (giovanni) iovia jòvia/jòbia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 marzo 2022

