Scultore ateniese dell antichità - Cruciverba

Scultore ateniese dell antichità.

Soluzione 10 lettere : PRASSITELE

Realizzata dallo scultore ateniese fidia nel 432 a.c. e collocata nella navata centrale del tempio di zeus a olimpia. oggi scomparsa, nell'antichità venne considerata...

375 a.c. recante la firma di prassitele è corretta, l'opera sarebbe tra le prime importanti commissioni affidate a prassitele all'interno dell'officina di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 marzo 2022

Articolo per scultore ; Il grande scultore greco autore del Discobolo; __ della Quercia, scultore ; Antonio __, scultore neoclassico; Oratore ateniese ; Il generale ateniese che venne detto il Giusto; Anche un ateniese lo è; Generale ateniese che tradì unendosi agli spartani; Lo sono gli uccelli come il cardell ino e la capinera; Il Groening creatore dell a famiglia Simpson; La Prati dell o spettacolo; Francesco, il compositore dell opera Adriana Lecouvreur; Un 2 dell antichità ; Piccoli mattoni dell antichità incisi con iscrizioni; Greci dell antichità ; Il do nell antichità ;