Pungenti... per il naso - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : ACRI

Significato/Curiosita : Pungenti... per il naso

Davanti a sé un lastrone di marmo. il volto, incorniciato dal cappello, è di una fisionomia pungente, con un naso dritto e appuntito, zigomi scavati,...

acri – l'antica san giovanni d'acri, oggi città d'israele acri – comune italiano antonio acri – politico italiano francesco acri – filosofo e storico della...

