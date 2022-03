Le province della Gran Bretagna come il Kent - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le province della Gran Bretagna come il Kent. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CONTEE

Significato/Curiosita : Le province della gran bretagna come il kent

Regno unito di gran bretagna e irlanda, nato dall'unione di gran bretagna e irlanda, dal 1801 al 1927; il regno unito di gran bretagna e irlanda del nord...

Affidato ad un conte, con particolare giurisdizione contea o più spesso contado – in epoca comunale il territorio circostante una città contea – frazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 marzo 2022

Le province turche; Le province del Belgio con Bruges e Gand; Monte tra le province di Siena e Grosseto; Una delle province della Sardegna; La città della Ford; Antico nome della Lidia; Isole al largo della Norvegia; Lo nomina il presidente della Repubblica; È adatta per sgran arvi i legumi e battere il gran o; Poco folta Alpi con il gran Paradiso; L Olmi gran de regista; Un mezzo pubblico presente in alcune gran di città; Una città della bretagna e una della Bielorussia; Località della bretagna famosa per i cairn; Divisioni amministrative della Gran bretagna; Fu capitale della bretagna; Lo sono gli uccelli come il cardellino e la capinera; Non sempre vanno come vorremmo; Uno Stato come l Oman; Persona... come un altra; Prime in kent ucky; Kal __, alias Clark kent; Grande città del kent ucky; Il centro del kent ucky;