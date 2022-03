Prendere a rimorchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prendere a rimorchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Prendere a rimorchio

Riuscito a prendere di nuovo la nave a rimorchio, ma a causa delle condizioni meteomarine avverse è stato deciso di portare temporaneamente il traghetto a ridossarsi...

(dal latino trahere, trainare) è definita come centrale mobile di potenza, è un mezzo utilizzato in agricoltura per trainare un rimorchio o agganciare...