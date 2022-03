Ha per capitale Niamey - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Niamey. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NIGER

Significato/Curiosita : Ha per capitale niamey

niamey è la capitale del niger, nonché la prima città del paese per dimensioni e importanza culturale ed economica. la città sorge sul fiume niger, prevalentemente...

Se stai cercando altri significati, vedi niger (disambigua). coordinate: 17°n 10°e / 17°n 10°e17; 10 il niger (afi: /'nier/; pronuncia francese [ni])... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 marzo 2022

Altre definizioni con capitale; niamey; Nativi della capitale russa; La capitale della Liberia; La capitale della Lituania in italiano; La capitale dei Cechi; Lo sono gli abitanti di niamey ; Cerca nelle Definizioni