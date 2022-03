L insieme degli animali marini capaci di muoversi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L insieme degli animali marini capaci di muoversi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NECTON

Significato/Curiosita : L insieme degli animali marini capaci di muoversi

Disambiguazione – "animali" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi animali (disambigua). disambiguazione – "animale" rimanda qui. se stai...

Il necton o nekton (dal greco t nektón, "ciò che nuota") è la categoria ecologica che comprende gli organismi acquatici che nuotano attivamente. è... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 marzo 2022

Altre definizioni con insieme; degli; animali; marini; capaci; muoversi; L insieme dei documenti che descrivono la situazione patrimoniale dell azienda; La scelta in un insieme di merci; Stabilite insieme ; Si nominano insieme alle altre; Lo sono degli atti di natura omicida; Lo Stato degli Usa con più di 000 laghi; L associazione degli alpinisti; Frutto dolce degli agrumi; Gli animali che si affezionano di più; Imbarcò coppie d animali ; Pelo di molti animali ; Disordinati branchi d animali ; Lo sono i flutti marini ; Gli occhi dei sottomarini ; Stabilimenti marini ; Dispone di portaelicotteri e sottomarini ; Volontà di fare cose di cui si è incapaci ; Una piccolissima unità di capaci tà; Vecchie unità di misura di capaci tà per cereali; Dimostrazioni della propria abilità e capaci tà; Circospezione nel muoversi ; Il riccio di mare li usa per muoversi ; muoversi come una massa di insetti volanti; Aiutano i militari a muoversi nel buio; Cerca nelle Definizioni