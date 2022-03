Fotografie... immediate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fotografie... immediate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ISTANTANEE

Significato/Curiosita : Fotografie... immediate

Fotosensibile. con il termine "fotografia" si indicano tanto la tecnica per riprendere le fotografie, quanto le immagini riprese («fotografie», o «foto»), nonché...

(en) istantanee, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) istantanee, su internet movie database, imdb.com. (en) istantanee, su allmovie... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 marzo 2022

Altre definizioni con fotografie; immediate; Quel che è posto dinanzi nel ritratto o nelle fotografie ; Esaminar fotografie rétro; Dipinti o fotografie che raffigurano persone; Le fotografie ... in miniatura; Cerca nelle Definizioni