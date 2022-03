Esatta riproduzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esatta riproduzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : COPIA

Significato/Curiosita : Esatta riproduzione

La reproduction interdite, in italiano la riproduzione vietata, è un dipinto del pittore surrealista belga rené magritte, realizzato nel 1937. è di proprietà...

copia e incolla copia anastatica copia conforme copia conforme all'originale copia per conoscenza copia per conoscenza nascosta copia di sicurezza copia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 marzo 2022

Altre definizioni con esatta; riproduzione; Lo è il racconto che non corrisponde esatta mente alla realtà; Si chiede quella esatta ; Eseguito esatta mente; esatta mente come richiesto; riproduzione su carta; La riproduzione d un documento; È impiegata per la riproduzione di segnali elettrici; Femmina di animale atta alla riproduzione ; Cerca nelle Definizioni