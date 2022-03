È doppia nella roccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È doppia nella roccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CI

Significato/Curiosita : E doppia nella roccia

La marna è una roccia sedimentaria, di tipo terrigeno, composta da una frazione argillosa e da una frazione carbonatica data generalmente da carbonato...

Carbonia-iglesias ci – abbreviazione di cirro ci – 101 nel sistema di numerazione romano ci – simbolo del curie ci – forma di poesia lirica cinese ci – pronome... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 marzo 2022

La pedina raddoppia ta; Oreste, storico doppia tore italiano di Woody Allen; La tecnica che evita il doppia ggio dei film; Mezzo... raddoppia to; E detta anche cedronella ; Si usa nella preparazione del calcestruzzo; Lo è un foglio nella busta; Uno squarcio nella carena; Straziato rimbalzando di roccia in roccia ; La mitica madre che venne mutata in roccia ; roccia a picco sul mare; Una roccia abbondantissima in natura;