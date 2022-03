Dedicarsi, offrirsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dedicarsi, offrirsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DONARSI

Significato/Curiosita : Dedicarsi, offrirsi

Fece maturare in lei la decisione di offrirsi come anima-vittima: sopraggiunta la paralisi, pensò di dedicarsi alla scrittura e abbozzò un romanzo a...

Beatificante, di conoscenza che si fa vita e si sublima nella gioia del donarsi.", su treccani.it. ^ non occorre pertanto ricercare nella vita n. l'allegoria... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 marzo 2022

Altre definizioni con dedicarsi; offrirsi; dedicarsi anima e __; Badare, dedicarsi ; Applicarsi del tuttodedicarsi ; dedicarsi a una passione oppure a un terreno; offrirsi come vittima in senso proprio o figurato; offrirsi per un incarico; offrirsi per il pranzo;