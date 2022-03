Costituente fondamentale dei tessuti animali e vegetali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costituente fondamentale dei tessuti animali e vegetali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Legami presenti negli oli vegetali possono essere ridotti a legami singoli per idrogenazione catalitica, per produrre grassi vegetali solidi, come la margarina...

