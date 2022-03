Collegamento telefonico per comunicazioni d emergenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Collegamento telefonico per comunicazioni d emergenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : HOTLINE

Significato/Curiosita : Collegamento telefonico per comunicazioni d emergenza

Modem numeri telefonici di emergenza prefisso telefonico impianto telefonico operatore telefonico rete telefonica segreteria telefonica teleimpiantista...

28 settembre 2021. Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 marzo 2022

Altre definizioni con collegamento; telefonico; comunicazioni; emergenza; Era il più battuto collegamento tra due località; collegamento di pezzi del puzzle complementari; II collegamento che rimanda a un sito Internet; collegamento , punto di contatto; Un operatore telefonico ; C'è quello telefonico e quello della spesa; Il metallo per il doppino telefonico ; Quello telefonico è analizzato in molte indagini; Un tubo elettronico usato nelle telecomunicazioni ; Poste e Telecomunicazioni ; Vi si appendono le comunicazioni aziendali; comunicazioni ; Una porta per uscite d emergenza ; Soluzione d emergenza ; In autostrada, area adibita alla sosta d emergenza ; Una maniglia d emergenza ; Cerca nelle Definizioni