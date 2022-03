Che si è reso degno di stima per azioni lodevoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che si è reso degno di stima per azioni lodevoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : BENEMERITO

Significato/Curiosita : Che si e reso degno di stima per azioni lodevoli

Stati eletti il vice presidente, l'arbitro benemerito bruno di cola, per il settore tecnico, l'arbitro benemerito maurizio mattei e i 6 componenti del comitato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 marzo 2022

