Cambiano la pera in mela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiano la pera in mela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : ML

Significato/Curiosita : Cambiano la pera in mela

Dall'essere intellettuale irreale «il frutto», gli esseri naturali reali, la mela, la pera, ecc.; cioè, dal suo proprio intelletto astratto, che egli si rappresenta...

Statunitense ml – codice vettore iata di african transport trading and investment company ml – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua malayalam ml – codice...

