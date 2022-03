I calciatori in panchina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I calciatori in panchina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RISERVE

Significato/Curiosita : I calciatori in panchina

L'incontro ognuna delle due formazioni schiera in campo 11 calciatori: un portiere e 10 giocatori di movimento, i cui ruoli non sono specificati. oltre ai titolari...

Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 marzo 2022

Altre definizioni con calciatori; panchina; Allevamenti... di calciatori ; I calciatori più temuti; Scorrettezza da calciatori ; Lo temono i calciatori ... irrequieti; Accomodarsi su una panchina o su una poltrona; È fresca sulla panchina dove non ci si può sedere; Zona naturale protetta giocatore in panchina ; panchina da giardini; Cerca nelle Definizioni