Arde senza fiamma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arde senza fiamma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BRACE

Significato/Curiosita : Arde senza fiamma

Il momento culminante. l'offerta della fiamma di canfora ha un preciso significato simbolico: poiché arde senza lasciare residui, essa rappresenta l'ego...

Per brace si intende il residuo della bruciatura del legno, del carbone o di altri materiali a base di carbonio, che rimane dopo l'accensione di un fuoco... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 marzo 2022

Altre definizioni con arde; senza; fiamma; Lo sono gli uccelli come il carde llino e la capinera; arde per pochissimo; Il capoluogo nel nord della Sarde gna; Roghi arde nti; Ira.. senza fine; È informe... senza norme; senza nulla, è un impedimento; Non c è _ senza tre; Infiamma le guance; Infiamma i cuori; La infiamma la faringite; Infiamma zione della pelle; Cerca nelle Definizioni