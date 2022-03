Un abito indiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un abito indiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SARI

Significato/Curiosita : Un abito indiano

L'abito nuziale è l'abbigliamento che una donna e un uomo indossa nel giorno delle proprie nozze. viene anche chiamato abito da sposa/o. viene spesso,...

Il sari, saree o shari ( in hindi, in bengali, in tamil, in odia) è un tradizionale indumento femminile del subcontinente indiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 marzo 2022

Altre definizioni con abito; indiano; Si aprono nell abito ; abito per tutti i giorni; abito che si indossa in caso... di attesa; Come l abito indossato dal sacerdote; Vasto altopiano indiano ; Arcipelago indiano che dà nome a un mare; Staterello nell Oceano indiano ; Lo Stato indiano con Panaji; Cerca nelle Definizioni