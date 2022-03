Si usa nella preparazione del calcestruzzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa nella preparazione del calcestruzzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GHIAIA

Significato/Curiosita : Si usa nella preparazione del calcestruzzo

Il getto del calcestruzzo allo stato fluido, associato alla realizzazione delle opere in calcestruzzo armato; nella cassaforma il calcestruzzo rimane fino...

Se stai cercando il torrente della valle del samoggia, vedi ghiaia di serravalle. la ghiaia è quel tipo di materiale inerte, non friabile, non idrosolubile... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

Altre definizioni con nella; preparazione; calcestruzzo; E detta anche cedronella ; Lo è un foglio nella busta; Uno squarcio nella carena; Si tengono nella pisside; preparazione solida formata da tanti pezzettini; Una preparazione farmaceutica per uso cutaneo; preparazione farmaceutica per uso orale; La tecnica della preparazione dei medicinali; Contenitore edile per le gettate di calcestruzzo ; Macchine per il calcestruzzo ; La macchina girevole per produrre calcestruzzo ; E' usato nella preparazione del calcestruzzo ; Cerca nelle Definizioni