Una nebbia inquinante - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : SMOG

Stai cercando altre occorrenze, vedi nebbia (disambigua). la nebbia è il fenomeno meteorologico per il quale una nuvola scendendo a bassa quota si disgrega...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi smog (disambigua). nelle scienze ambientali lo smog (termine inglese, incrocio di smoke, "fumo", e fog... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

È scarsa se c è nebbia ; Lo è, in metrica, La nebbia agl irti colli; È indispensabile per guidare l aereo nella nebbia ; I fenomeni come la pioggia o la nebbia ; Il materiale polimerico altamente inquinante ;