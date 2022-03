Ufficio che registra proprietari di terreni e fabbricati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ufficio che registra proprietari di terreni e fabbricati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CATASTO

Significato/Curiosita : Ufficio che registra proprietari di terreni e fabbricati

E mappale ovvero particella dell'immobile al catasto dei terreni o al catasto dei fabbricati. le categorie catastali sono divise in gruppi. gruppo a -...

Su di essi. il catasto ha origini molto remote. shulgi, re di ur, nell'ambito dell'opera di centralizzazione dello stato ideò il catasto generale, usato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

