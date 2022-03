Toccandole si rischia di saltare in aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Toccandole si rischia di saltare in aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MINE

Significato/Curiosita : Toccandole si rischia di saltare in aria

Segreto imbarazzante, che rischia di saltare fuori nel momento meno indicato. l'espressione è un calco dell'inglese a skeleton in the cupboard, adoperato...

Industriale, e quindi non per ordigni improvvisati. nella tattica moderna, le mine sono utilizzate per impedire l'accesso a determinate zone, per esempio per... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

