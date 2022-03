Le sparano le pistole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le sparano le pistole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Le sparano le pistole

Italiano arma ad aria compressa, da cui il nome della disciplina) che sparano piccoli pallini in plastica biodegradabile da 6mm (disponibili in diverse...

La pallottola è un proiettile utilizzato da un'arma da fuoco portatile ed individuale. le pallottole sono generalmente in metallo, solitamente in piombo...