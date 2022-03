Lo sono i materiali spugnosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i materiali spugnosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : POROSI

Significato/Curiosita : Lo sono i materiali spugnosi

Ebso elastico, comunemente chiamato gommapiuma o gommaspugna è un materiale spugnoso derivato dalla polimerizzazione del diisocianato di toluene, un derivato...

poros – comune della grecia nella periferia dell'attica poros è un'isola del golfo saronico. poros – frazione nell'isola di cefalonia poros – sovrano... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

