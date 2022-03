Sono eterni sull Himalaya - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono eterni sull Himalaya. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NEVAI

Significato/Curiosita : Sono eterni sull himalaya

Cercando altri significati, vedi himalaya (disambigua). coordinate: 28°00'n 82°00'e / 28°n 82°e28; 82 l'himàlaia o himalaya (afi: /i'malaja/ o, meno precisamente...

In glaciologia, per formazione nevosa perenne si intende un accumulo di neve che supera il periodo estivo senza fondersi completamente. i cristalli nevosi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

In glaciologia, per formazione nevosa perenne si intende un accumulo di neve che supera il periodo estivo senza fondersi completamente. i cristalli nevosi...