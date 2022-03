Lo snodo... del piede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo snodo... del piede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Lo snodo... del piede

Tavola. il piede d'albero è costituito da due parti in plastica rigida unite tra loro da un giunto flessibile in gomma che funge da snodo per la vela...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi caviglia (disambigua). nell'anatomia umana la caviglia è la regione di raccordo fra gamba e piede, nell'ambito...