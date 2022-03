Richiedere qualcosa con forza e autorità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Richiedere qualcosa con forza e autorità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ESIGERE

Significato/Curiosita : Richiedere qualcosa con forza e autorita

Altre definizioni con richiedere; qualcosa; forza; autorità; richiedere con autorità; richiedere con forza e autorità; Che si può richiedere ; Può richiedere punti di sutura; Impediscono qualcosa ; La si inganna mandando giù qualcosa ; Propensione o simpatia per qualcuno o qualcosa ; La Rowlands del film qualcosa di cui... sparlare; Argine a scarpata per rinforza re muri o per difesa militare; Imposte con la forza ; Rinforza re il vetro con un intreccio di filo metallico; La esercitarono gli Sforza ; Difendono le libertà individuali dall autorità statale; Richiedere con autorità ; Atto con cui un autorità giudiziaria richiede ad un altra di compiere determinate incombenze processuali; Il consenso dell autorità civile a una disposizione; Cerca nelle Definizioni