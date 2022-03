Quelle dei piedi non hanno radici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle dei piedi non hanno radici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIANTE

Significato/Curiosita : Quelle dei piedi non hanno radici

Per radici protoindoeuropee si indicano quei morfemi di base che hanno un proprio significato lessicale, sopravvissuti come radice nelle lingue indoeuropee...

Origine endosimbiotica primaria. vi sono più di 400 000 specie di piante catalogate. sono piante gli alberi, gli arbusti o cespugli, le erbe, i rampicanti, le...

