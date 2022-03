Si può mangiare assieme ad una rosetta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può mangiare assieme ad una rosetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : COMPANATICO

Significato/Curiosita : Si puo mangiare assieme ad una rosetta

Baguette, a trapezio, a rosa olandese, a rosetta (ormai in disuso). da ricordare altri tagli più recenti che si stanno piano piano affermando nel campo...

Fette sottili. in passato era considerato un semplice condimento o il companatico "povero" per i lavoratori delle cave, dato il grande apporto nutritivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 marzo 2022

