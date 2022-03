Pratica il body-building - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pratica il body-building. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CULTURISTA

Significato/Curiosita : Pratica il body-building

il culturismo o cultura fisica (in inglese bodybuilding, letteralmente «costruzione [building] del corpo [body]») è una disciplina che tramite l'allenamento...

