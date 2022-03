Ha per soci molti alpinisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha per soci molti alpinisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CAI

Significato/Curiosita : Ha per soci molti alpinisti

E vasta associazione di alpinisti e appassionati di montagna in italia. l'idea di fondare un club che riunisse gli alpinisti italiani era nata nella mente...

Il club alpino italiano (cai) è la più antica e vasta associazione di alpinisti e appassionati di montagna in italia. l'idea di fondare un club che riunisse...

